В Югре в феврале 2026 года открыли более 1400 вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей

В Югре за февраль 2026 года работодатели открыли более 1400 вакансий с предлагаемой зарплатой 200 тысяч рублей и выше. Об этом сообщает hh.ru. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам января составила 90,5 тыс. рублей.

Чаще всего высокий доход предлагают сварщикам — на них приходится 14% всех вакансий с уровнем 200 тыс. рублей. На втором месте курьеры и водители — по 11% в каждой категории.

По данным сервиса, работодатели, готовые платить 200 тысяч рублей и выше, чаще относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (14%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (10%), «Нефть и газ» (9%) и «Добывающая отрасль» (5%).

Также hh.ru привел примеры высокооплачиваемых предложений в регионе. Среди них — главный инженер или руководитель инженерных проектов в строительную компанию с доходом от 400 000 до 500 000 рублей в месяц на руки, сварщик-аргонщик от 360 000 рублей, стоматолог-ортопед от 350 000 рублей. В списке также указаны руководитель группы кадрового делопроизводства от 300 000 рублей до вычета налогов, машинист буровой установки с функциями водителя от 300 000 рублей на руки, эксперт по продажам лизинга от 300 000 рублей до вычета налогов и региональный менеджер по продажам спецтехники с доходом от 300 000 до 500 000 рублей на руки.

Кроме того, среди вакансий — директор филиала и начальник цеха с предложением от 250 000 рублей на руки, а также врач-хирург с зарплатой от 200 000 до 600 000 рублей в месяц на руки.