Полиция Югры задержала троих жителей Лангепаса по делу о вымогательствах и угрозах

В Югре задержали троих жителей Лангепаса, которых подозревают в серии вымогательств с угрозами и применением насилия. Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Югре при силовой поддержке СОБР Росгвардии, сообщили в окружном УМВД.

По данным оперативников, это 22-летний ранее неоднократно судимый мужчина, его 21-летний брат и их 21-летний знакомый. Как утверждает полиция, они угрожали распространением ложных сведений о том, что люди якобы занимаются незаконным распространением наркотиков.

По такой схеме у 25-летней жительницы Лангепаса требовали 30 тысяч рублей. По версии правоохранителей, сообщники ворвались к девушке в квартиру, заклеили ей рот скотчем и причинили ожоги. Однако деньги они так и не получили.

Под аналогичным предлогом, как сообщает УМВД, они запугивали 40-летнего жителя Лангепаса: подкараулили мужчину в подъезде и требовали такую же сумму. Узнав, что денег нет, нападавшие избили его.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых полицейские изъяли телефоны, документы, банковские карты, а также пневматический пистолет и нож, которые, предположительно, могли использоваться в похожих преступлениях.

Следственный отдел ОМВД России по Лангепасу возбудил уголовные дела по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. На время расследования фигурантов заключили под стражу. Сейчас полицейские устанавливают все эпизоды и возможных соучастников.

Полиция Югры просит граждан, которые могли пострадать от действий этих лиц, обратиться по телефонам: 8 (3467) 39-82-15, 39-82-16, 8 932 406 1707.