В Югре запатентовали устройство для поиска нефти и создания цифрового двойника горных пород

Ученые Научно-аналитического центра им. В.И. Шпильмана в Югре получили патент на устройство, которое позволяет увидеть микроскопические поры горных пород, где потенциально может содержаться нефть. Об этом сообщил канал «Югра официально».

Разработка помогает решать одну из ключевых задач отрасли: основные запасы сегодня находятся в низкопроницаемых пластах-коллекторах, куда стандартными методами заглянуть сложно. Устройство дает возможность создать точный цифровой двойник образца породы. На основе такой модели можно смоделировать процесс добычи и подобрать наиболее эффективный способ извлечения «трудной» нефти.

«Предложенная нами полезная модель призвана внести вклад в решение этой проблемы, помогая визуализировать все уровни пор», — отметил заведующий лабораторией томографических и электронно-микроскопических исследований Федор Евсеев.

Это уже второй патент ученых в рамках проекта «Цифровой керн». Подобные инициативы в сообщении называют практическим вкладом в реализацию стратегии развития ресурсной базы Югры до 2050 года, конечная цель которой — сохранить технологическое и промышленное лидерство региона.