​Губернатор Югры назначил нового директора департамента дорожного хозяйства

Губернатор Югры Руслан Кухарук назначил нового директора департамента дорожного хозяйства и транспорта. Эту должность занял Алексей Осинцев.

О кадровом решении глава региона сообщил в своих соцсетях. «На должность директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры назначен Алексей Викторович Осинцев. Он максимально погружен в вопросы дорожно-транспортной сферы автономного округа. Уверен, профессиональный опыт позволит Алексею Викторовичу реализовывать задачи, стоящие перед ведомством», — отметил Руслан Кухарук.

Как уточняется, с 2023 года Осинцев возглавлял региональное Управление автомобильных дорог и, по оценке властей, хорошо зарекомендовал себя в этой должности.

Ранее департаментом руководил Артем Литвинов. Он покинул пост в конце прошлого года, проработав директором с августа 2024 года. До назначения нового руководителя обязанности директора исполняла Ольга Соловьева.