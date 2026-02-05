В Югре суд по вердикту присяжных приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима

Няганский городской суд на основании вердикта присяжных вынес обвинительный приговор 37-летнему жителю Нягани, ранее неоднократно судимому. Как сообщает прокуратура Югры, мужчину признали виновным в преступлении, после которого пострадавший мужчина умер.

По данным суда, в августе 2024 года подсудимый в квартире одного из домов в Нягани поссорился с местным жителем. Конфликт перерос в драку, во время которой он неоднократно ударил собеседника ногами по голове. Позднее пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Коллегия присяжных заседателей, оценив доказательства, представленные государственным обвинителем, признала подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения.

В итоге суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.