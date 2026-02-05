Запрет на привлечение иностранцев по патентам в Югре с 1 января 2026 года и новый платеж

16+
Губернатор Югры запретил нанимать иностранцев по патентам в 27 видах деятельности

Губернатор Югры запретил нанимать иностранцев по патентам в 27 видах деятельности
Фото siapress.ru

С 1 января 2026 года в Югре действует запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, по 27 видам экономической деятельности. Ограничения введены постановлением губернатора региона.

Запрет распространяется на сферы, связанные с оленеводством, охотой, рыболовством, сбором лесных ресурсов, производством детских товаров, коммунальным обслуживанием, курьерскими услугами, транспортом, торговлей алкоголем и табаком, услугами общественного питания, финансовыми услугами, образованием, здравоохранением, уходом за детьми и бытовым сервисом.

Также в регионе увеличен размер фиксированного авансового платежа за патент для иностранцев — теперь он составляет 14 610 рублей в месяц. Подробности опубликованы в постановлении губернатора на едином официальном сайте государственных органов Югры.


05 февраля в 08:17, просмотров: 1111, комментариев: 0
