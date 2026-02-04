В Югре власти упрощают поступление школьников в колледжи

С 2026 года Югра присоединится к федеральному эксперименту, который меняет правила поступления в систему среднего профессионального образования. Ключевое нововведение — приоритет при зачислении в региональные колледжи получат выпускники школ округа. Это будет распространяться на поступление на рабочие профессии и специальности практически во все средние специальные учебные заведения региона.

Эксперимент также вводит два варианта сдачи ОГЭ для тех, кто планирует продолжить обучение после 9-го класса. Для зачисления на рабочие профессии достаточно будет сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику. Для поступления на специальности и для перехода в 10-й класс сохраняется прежнее требование — четыре экзамена. Школьники, выбравшие и сдавшие четыре экзамена, смогут затем определиться с траекторией: продолжить обучение в школе или пойти в колледж.

Определиться с количеством экзаменов необходимо до 2 марта, изменить выбор можно не позднее чем за две недели до даты соответствующего экзамена. департамент образования Югры также планирует увеличить число бюджетных мест в колледжах не менее чем на 10% и провести серию родительских собраний, чтобы разъяснить детали новых правил. Полный перечень профессий, участвующих в эксперименте, и список колледжей обещают опубликовать на сайтах образовательных учреждений и департамента.