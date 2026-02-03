В Югре утверждена выплата в 350 тысяч рублей для ветеранов СВО на открытие своего дела

Правительство Югры одобрило законопроект, который расширяет и упрощает поддержку ветеранов специальной военной операции, решивших открыть собственное дело. Об этом сообщает РИЦ «Югра».

Согласно документу, участники СВО смогут оформить социальный контракт на развитие предпринимательства и получить единовременную выплату до 350 тыс. рублей. Право на такую меру поддержки также предусмотрено для супругов ветеранов — в случаях, когда сам участник СВО признан инвалидом I или II группы.

Главное изменение — при назначении выплаты не будут учитывать уровень дохода семьи. Это должно упростить процедуру получения помощи и сделать её доступнее для тех, кто планирует запуск собственного дела.

Социальный контракт на эти цели можно будет заключить только один раз. После рассмотрения и принятия изменений Думой Югры и вступления их в силу ожидается, что ежегодно мерой смогут воспользоваться около 100 человек.