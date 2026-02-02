В Югре арестован начальник отдела АУ «Югра Мега Спорт» по подозрению в коррупции

Ханты-Мансийский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела эксплуатации АУ «Югра Мега Спорт» Юрия Данько. Он будет находиться под арестом до 22 марта 2026 года.

Юрий Данько подозревается в получении взятки в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом.

По предварительным данным следствия, 23 января 2026 года Данько потребовал у индивидуального предпринимателя 250 тыс. рублей. Взамен он, как утверждается, гарантировал сохранение договорных отношений с «Югра Мега Спорт» и обещал не применять к коммерсанту обязательные требования федерального законодательства при заключении контрактов.

Расследование уголовного дела продолжается.