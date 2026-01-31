25 площадок для беспилотников планируют открыть в крупных городах и районах Югры

В Югре появятся специальные зоны для полетов беспилотников, где можно будет запускать дроны без получения разрешений от силовых ведомств, органов местного самоуправления и Росавиации. О планах сообщает департамент информационных технологий и цифрового развития региона.

Как уточняется, такие зоны смогут использовать общественные, спортивные и образовательные организации, а также жители округа. Сейчас в Югре определены 25 профильных площадок для полетов беспилотников.

Инициаторами создания зон стали Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Лангепас, а также Березовский и Нефтеюганский районы. Полеты станут возможны после того, как поданные заявки утвердит Минтранс России.

В департаменте отмечают, что создание специальных зон направлено на развитие беспилотной отрасли в регионе и реализуется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».