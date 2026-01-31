16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  75,7327   EUR  90,4680  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре создадут специальные зоны для полетов дронов без согласований

25 площадок для беспилотников планируют открыть в крупных городах и районах Югры

​В Югре создадут специальные зоны для полетов дронов без согласований
Фото: департамент информационных технологий и цифрового развития Югры

В Югре появятся специальные зоны для полетов беспилотников, где можно будет запускать дроны без получения разрешений от силовых ведомств, органов местного самоуправления и Росавиации. О планах сообщает департамент информационных технологий и цифрового развития региона.

Как уточняется, такие зоны смогут использовать общественные, спортивные и образовательные организации, а также жители округа. Сейчас в Югре определены 25 профильных площадок для полетов беспилотников.

Инициаторами создания зон стали Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Лангепас, а также Березовский и Нефтеюганский районы. Полеты станут возможны после того, как поданные заявки утвердит Минтранс России.

В департаменте отмечают, что создание специальных зон направлено на развитие беспилотной отрасли в регионе и реализуется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:25, просмотров: 95, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутская власть делает осторожные шаги в сторону развития ИЖС, но этот формат нужно развивать быстрее и масштабнее 727
  2. В Югре суд оштрафовал мужчину за то, что тот разместил во «ВКонтакте» фото со своей «экстремистской» татуировкой 656
  3. Сургутские кардиологи вылечили сердце пациента, которому не помогли в Германии, Израиле и Москве 627
  4. Дума Югры одобрила выделение более миллиарда рублей на три года, чтобы удерживать цены на электричество 604
  5. Молодые сургутяне за год купили более 50 тысяч билетов по «Пушкинской карте» 597
  6. ​Студенты считают «Газпром нефть» одним из лучших работодателей в промышленности 576
  7. Система платных парковок принесет бюджету Тюмени более 200 млн рублей в 2026 год 572
  8. ​Каждый пятый заемщик в прошлом году рассчитался за рыночную ипотеку 567
  9. Школьники из Югры могут предложить идею по преображению города и заработать путевку в «Артек» 564
  10. ​Из тысячи домов − 36 с извещателями: в Сургуте подвели итоги рейдов по пожарной безопасности 555
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5930
  2. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2870
  3. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 2399
  4. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2222
  5. ​В сильные морозы сургутянам лучше отказаться от прогулок – совет ученого ПНИПУ 2165
  6. ​Четыре операции до рождения: врачи Сургута спасли жизнь ребенку 2159
  7. ​Югра – богатый регион, но жители Сургута продолжают мерзнуть в автобусах и на остановках зимой 2138
  8. ​Врачи Сургута экстренно прооперировали 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны 1994
  9. ​Меньше продукта за те же деньги: почему производители выбирают шринкфляцию 1981
  10. Умер художественный руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Владимир Матийченко 1939
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6892
  2. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6729
  3. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6639
  4. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6212
  5. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5930
  6. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5646
  7. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 5050
  8. ​Чипнут всех 5015
  9. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 4978
  10. Итоги 2025. Потери года 4910

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика