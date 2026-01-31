Около 600 дзюдоистов со всей страны соберутся в Ханты-Мансийске в начале марта

Ханты-Мансийск со 2 по 7 марта 2026 года примет первенство России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Подготовку к проведению турнира обсудили на рабочем заседании организационного комитета, которое прошло в правительстве Югры.

«В центре внимания – ключевые вопросы подготовки турнира: общая концепция соревнований, состав и география участников, готовность спортивных объектов, состояние сборной команды Югры, условия размещения спортсменов и официальных лиц, а также прием почетных гостей», – сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 600 дзюдоистов из 76 субъектов России – фактически со всей страны. Для Югры это будет первый опыт проведения первенства России по дзюдо.

Отдельно участники оргкомитета рассмотрели культурную программу первенства. Во время соревнований в Ханты-Мансийске планируется работа культурно-массовых площадок с участием волонтеров, а также проведение церемоний открытия и награждения, которые станут частью общей атмосферы турнира.

Особое внимание уделили вопросам безопасности. В период проведения первенства будет организовано обеспечение общественного порядка, дежурство бригад скорой медицинской помощи и координация действий всех профильных служб. Также обсуждалось информационное сопровождение соревнований на региональном и федеральном уровнях.

Напоминаем, ранее заместитель губернатора Югры Елена Майер заявила о первых признаках смягчения ограничений для российских спортсменов на международной арене и призвала спортивные сборные региона готовиться к возвращению в полноценном формате уже в 2026 году.