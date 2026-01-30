Шестнадцать профессий остаются в дефиците на рынке труда Югры

В начале 2026 года в Югре сохраняется дефицит кадров по шестнадцати специальностям. К таким выводам пришли аналитики сервиса hh.ru, изучив вакансии и резюме, размещенные работодателями региона.

«В большинстве профессий в ХМАО проблема дефицита кадров преодолена – индекс соотношения числа активных резюме к активным вакансиям выше четырех. Однако, шестнадцать специальностей остаются в зоне дефицита: повара (1,2 резюме на вакансию), курьеры, маляры (по 1,7), товароведы (1,8), мерчандайзеры, монтажники (по 1,9), врачи (2,2), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (2,3), дворники (2,6), фармацевты-провизоры, электромонтажники (по 2,9), агенты по недвижимости (361), администраторы магазина (3,3), инженеры ПНР (3,4), токари (3,5), директора магазина (3,7)», − говорится в сообщении.

При этом десять из шестнадцати дефицитных специальностей одновременно входят в топ-20 наиболее востребованных профессий в ХМАО.

Сейчас на рынке труда округа наибольший спрос сохраняется на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров, курьеров, водителей, менеджеров по продажам и работе с клиентами, поваров и разнорабочих. В десятку самых востребованных также вошли машинисты, электромонтажники, слесари и монтажники.