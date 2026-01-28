Аналитики подсчитали, кто в ХМАО стал зарабатывать больше за три года

Работодатели Югры за три года увеличили предлагаемые зарплаты в среднем на 35%. Об этом сообщили siapress.ru аналитики hh.ru.

«Наиболее конкурентные зарплаты в 2025 году предлагали в ЯНАО (116 700 руб.), ХМАО (87 600 руб.) и Свердловской области (75 800 руб.). Далее – Тюменская область (73 200 руб.), Курганская область (70 600 руб.) и Челябинская область (69 600 руб.)», – говорится в сообщении.

По темпам роста зарплатных предложений регион занял четвертое место в УФО. Лидерами стали Курганская область, где медианная предлагаемая зарплата выросла на 42%, Челябинская область (+39%) и Свердловская область (+38%). Следом за ХМАО идут ЯНАО (+32%) и Тюменская область (+30%).

Рост зарплат в округе оказался неравномерным. Хотя средний показатель – плюс 35%, у 62 профессий предложения выросли заметно сильнее. Самый резкий скачок зафиксировали у специалистов технической поддержки: за три года их зарплатная медиана увеличилась на 119% – до 70 тысяч рублей.

Сильно выросли предложения и по рабочим специальностям. Зарплаты операторов станков с ЧПУ увеличились на 113% – до 170 тысяч рублей, разнорабочих – на 111%, до 129,1 тысячи. У монтажников рост составил 79%, у сварщиков – 58%, у водителей – 57%. Во многих случаях речь идет о зарплатах выше 160-180 тысяч рублей.

Прибавка заметна и в сфере услуг и офисных профессий. Зарплаты операторов call-центров выросли на 84%, инженеров по качеству – на 82%, врачей – на 61%, курьеров – на 51%, менеджеров по маркетингу и логистике – почти на половину.

Эксперты отмечают, что размер предлагаемых зарплат все чаще зависит не только от профессии, но и от конкретных навыков.

«Специалист, обладающий уникальными навыками, глубокой экспертизой и способностью решать сложные задачи, создает повышенную ценность для компании. Это позволяет ему претендовать на более высокую позицию и зарплату. Работодатели готовы платить больше за гарантированный результат, скорость решения проблем и способность генерировать прибыль», – комментирует директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

