В Югре с двухдневным визитом побывали потенциальные инвесторы из Китая

Югра привлекает инвесторов из Китая

В Югре с двухдневным визитом побывали потенциальные инвесторы из Китая
Фото Департамента промышленности Югры

В Югре прошел двухдневный рабочий визит китайской делегации, организованный при личном участии заместителя губернатора региона Натальи Огородниковой. В делегацию вошли учредитель компании ZE Optoelectronic SciTech Co., Ltd. Лю Шэнли, директор компании Чжан Цинхуа, главный инженер Ван Вэйхао, а также руководитель комитета по международному сотрудничеству МРО «Деловая Россия» Максим Захаров, который является секретарем российской части Российско-Китайской палаты, пишет РИЦ «Югра».

Компания ZE Optoelectronic SciTech, основанная в 2019 году, имеет собственный научно-исследовательский центр и специализируется на производстве сверхчистых фторидов, оптических кристаллов и материалов для оптического вакуумного напыления.

Наталья Огородникова отметила, что визит стал продолжением диалога с инвесторами и «Деловой Россией», начатого в середине 2025 года. «Надеемся, что достигнутые договоренности станут отправной точкой для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства», — подчеркнула она.

Основные переговоры прошли на площадке Фонда развития Югры. Китайской стороне представили инвестиционный потенциал региона, уделив особое внимание возможностям в сфере переработки кварца. В ходе визита делегация также посетила особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Нягань», производственные мощности АО «Полярный кварц» и инфраструктуру промышленного технопарка «Импульс» в Ханты-Мансийске.

По итогам встреч были зафиксированы предварительные договоренности о сотрудничестве в сфере переработки кварцевого сырья, нефтепереработки, локализации машиностроительных производств на территории Югры и продвижения российской продукции на китайский рынок. «Каждое из этих направлений будет детально проработано совместно с китайскими партнерами», — заявила Огородникова.

Максим Захаров отметил стратегическую значимость визита, подчеркнув промышленный потенциал региона. «Югра — регион с высоким качеством жизни и серьезным промышленным потенциалом. Эта встреча стала важным шагом в укреплении экономических связей между Россией и Китаем и открыла новые горизонты для партнерства в различных отраслях», — сказал он.


Сегодня в 17:24, просмотров: 145, комментариев: 0
