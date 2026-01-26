В Нягани в детском саду обнаружен сальмонеллез

Детский сад №3 «Теремок» в Нягани закрыт до 30 января 2026 года из-за обнаруженного там сальмонеллеза. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по Нягани и Октябрьскому району Комитас Шахназаров.

«В ночь с 19 на 20 января проведены заключительная дезинфекция, обследование контактных лиц, отбор биоматериала у детей. Диагноз – сальмонеллез», — отметил Шахназаров. По его словам, по состоянию на 26 января заболевание выявлено у взрослых и детей.

Как уточнил Шахназаров, Роспотребнадзор направил в адрес дошкольной организации постановление «О противоэпидемических мероприятиях», после чего в учреждении выполнен весь перечень мер, направленных на предотвращение распространения инфекции.

В департаменте здравоохранения Югры сообщили, что амбулаторным больным оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Среди госпитализированных наблюдается положительная динамика, пациенты идут на поправку», — отметили в ведомстве.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева заявила, что обследование проводится в отношении всех детей детского сада, поскольку они находились «в равных условиях заражения с первыми заболевшими». «Тем самым решаем задачу выявить и пролечить всех, кто может в последующим быть источником инфекции для своего окружения, т.е. предупреждаем вторичные случаи», — подчеркнула она.

Кудрявцева также уточнила, что на данном этапе локализации очага допускается гипердиагностика, а число заболевших меняется ежедневно, при этом предварительные и заключительные диагнозы могут не совпадать. Поэтому, по ее словам, статистику заболевших пока не озвучивают.