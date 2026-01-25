Югорчанам советуют не выезжать без необходимости из-за аномальных морозов

С 26 по 27 января в отдаленных районах Югры ожидаются сильные морозы. Главное управление МЧС России по округу просит жителей соблюдать меры предосторожности.

Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок, особенно на личном транспорте и на дальние расстояния. В сильные морозы даже небольшая поломка может стать опасной.

Если выходить или выезжать все же необходимо, в МЧС советуют:

проверить исправность автомобиля;

взять с собой теплую одежду, одеяло, термос с горячим напитком и полностью заряженный телефон;

одеваться многослойно, предпочтительно в шерстяную или термоодежду;

выбирать сухую и свободную обувь, обязательно надевать теплые носки.

Отдельное внимание – признакам обморожения. Спасатели напоминают:

нельзя растирать кожу снегом и согревать ее горячей водой;

обмороженное место нужно аккуратно укутать сухой теплой тканью;

при потере чувствительности необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее югорчанам рассказали, что во время сильных морозов могут случаться перебои с вывозом мусора.