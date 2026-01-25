Югорчанам советуют не выезжать без необходимости из-за аномальных морозов

С 26 по 27 января в отдаленных районах Югры ожидаются сильные морозы. Главное управление МЧС России по округу просит жителей соблюдать меры предосторожности.
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок, особенно на личном транспорте и на дальние расстояния. В сильные морозы даже небольшая поломка может стать опасной.
Если выходить или выезжать все же необходимо, в МЧС советуют:
- проверить исправность автомобиля;
- взять с собой теплую одежду, одеяло, термос с горячим напитком и полностью заряженный телефон;
- одеваться многослойно, предпочтительно в шерстяную или термоодежду;
- выбирать сухую и свободную обувь, обязательно надевать теплые носки.
Отдельное внимание – признакам обморожения. Спасатели напоминают:
- нельзя растирать кожу снегом и согревать ее горячей водой;
- обмороженное место нужно аккуратно укутать сухой теплой тканью;
- при потере чувствительности необходимо срочно обратиться к врачу.
Ранее югорчанам рассказали, что во время сильных морозов могут случаться перебои с вывозом мусора.