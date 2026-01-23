16+
Во время сильных морозов в Югре могут случаться перебои с вывозом мусора — техника не справляется

Югорчанам объяснили, почему в сильные морозы могут быть проблемы с вывозом мусора

Во время сильных морозов в Югре могут случаться перебои с вывозом мусора — техника не справляется
Фото Югра-Экология

В Югре из-за низких температур возможны задержки в вывозе твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил Telegram-канал «Стройкомплекс Югры», пояснив, что в сильные морозы на работу спецтехники влияет состояние гидравлических систем мусоровозов.

Как отмечается в сообщении, современный мусоровоз работает на гидравлике, а прессование отходов происходит под высоким давлением. При температурах ниже -30…-35 градусов масло в системе густеет, шланги высокого давления теряют эластичность и могут лопнуть, а механизмы захвата контейнеров работают на пределе. Поломка техники в мороз, уточняется, может вывести машину из строя на несколько дней, поэтому региональные операторы корректируют графики и выводят технику на линию в «пиковые» часы потепления, обычно днем.

В «Стройкомплексе Югры» напомнили, что сроки вывоза ТКО регламентированы СанПиН 2.1.3684-21 и зависят от температуры воздуха. При +5 градусах и выше вывоз должен быть ежедневным, а зимой при -4 градусах и ниже допускается вывоз один раз в три суток — не более 72 часов.

В сообщении подчеркивается, что если мусоровоз не приехал «день в день» в тридцатиградусный мороз, это может быть допустимой технической паузой. Однако при задержке более трех суток это считается нарушением. Специалисты «Югра-Экология» отметили, что пользуются возможностью увеличения интервала крайне редко — только в экстремальные морозы, в остальное время стараются направлять машины по маршрутам при малейшем повышении температуры.

Сообщить о переполненных контейнерах, если прошло три дня, можно в диспетчерскую службу регоператора «Югра-Экология» по телефону 8 800 222 11 86 или через сервис «Госуслуги. Решаем вместе».


23 января в 15:39
