В Лангепасе суд признал мошенничеством получение северной пенсии при проживании в другом регионе

Лангепасский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Как сообщает Telegram-канал «Суды Югры», бывший сотрудник органов внутренних дел, получая пенсию по выслуге лет, незаконно сохранял право на районный коэффициент — надбавку за проживание в неблагоприятных климатических условиях.

По данным суда, в 2016 году подсудимый продал квартиру в Лангепасе и переехал с семьей в другой регион, где районный коэффициент не применяется. Чтобы сохранить повышенную пенсию, он зарегистрировался в квартире знакомой в Лангепасе. В пенсионный орган мужчина сообщил только о смене регистрации, скрыв факт постоянного переезда.

В сообщении отмечается, что право на районный коэффициент сохранялось лишь при фактическом проживании в соответствующей местности. Выслуга подсудимого в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, составила 11 лет. Общий размер незаконно полученных выплат за девять лет превысил 1,4 млн рублей.

Суд назначил виновному штраф в размере 40 тыс. рублей. Штраф уплачен до вступления приговора в законную силу. Осужденный также принял меры по добровольному возмещению незаконно полученных выплат на сумму 1,4 млн рублей.