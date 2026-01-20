16+
В Югре суд взыскал с бывшего силовика 1,4 млн рублей за то, что тот получал северную пенсию, переехав в другой регион

В Лангепасе суд признал мошенничеством получение северной пенсии при проживании в другом регионе

В Югре суд взыскал с бывшего силовика 1,4 млн рублей за то, что тот получал северную пенсию, переехав в другой регион
Фото pixabay.com

Лангепасский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Как сообщает Telegram-канал «Суды Югры», бывший сотрудник органов внутренних дел, получая пенсию по выслуге лет, незаконно сохранял право на районный коэффициент — надбавку за проживание в неблагоприятных климатических условиях.

По данным суда, в 2016 году подсудимый продал квартиру в Лангепасе и переехал с семьей в другой регион, где районный коэффициент не применяется. Чтобы сохранить повышенную пенсию, он зарегистрировался в квартире знакомой в Лангепасе. В пенсионный орган мужчина сообщил только о смене регистрации, скрыв факт постоянного переезда.

В сообщении отмечается, что право на районный коэффициент сохранялось лишь при фактическом проживании в соответствующей местности. Выслуга подсудимого в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, составила 11 лет. Общий размер незаконно полученных выплат за девять лет превысил 1,4 млн рублей.

Суд назначил виновному штраф в размере 40 тыс. рублей. Штраф уплачен до вступления приговора в законную силу. Осужденный также принял меры по добровольному возмещению незаконно полученных выплат на сумму 1,4 млн рублей.


20 января в 16:34
Комментарии:
6xz34e
20 января в 18:05
Подсказка.Надо в ЯНАО устроиться (на недельку) на работу, чтобы появилась заветная печать,, район Крайнего Севера,, и тогда законно будете на юге получать честно заработанный коэффициент!

