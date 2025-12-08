В Югре новую машину могут позволить себе почти половина семей

Югра заняла 4-е место в рейтинге регионов России по доступности покупки нового автомобиля по данным исследования РИА Новости. Лидируют в списке Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область, пятое место занимает Москва, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Согласно расчётам аналитиков, 43,1% югорских семей могут позволить себе приобрести в кредит и содержать новый недорогой автомобиль стоимостью 1,3 млн рублей. Этот показатель свидетельствует о высоком уровне реальных доходов и финансовой устойчивости домохозяйств в регионе. В текущем году Югра улучшила свои позиции, поднявшись с 5-го места, которое занимала годом ранее.

На фоне других субъектов Уральского федерального округа позиции Югры выглядят особенно заметно. Ямало-Ненецкий автономный округ занял 1-е место в общероссийском рейтинге: там 57,8% семей могут приобрести и содержать новый автомобиль. Югра с показателем 43,1% находится на 4-й строке рейтинга. Тюменская область располагается на 16-м месте (23,3% семей), Свердловская область — на 21-м (21,9% семей), Челябинская область — на 27-м (20% семей), Курганская область занимает 45-ю позицию (15,5% семей).