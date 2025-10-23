Югорчане вошли в число финалистов международной премии добровольцев #МыВместе

Жительница Нефтеюганского района, посёлка Каркатеевы, Анна Руслановна Балашова представлена в категории «НКО и проекты», номинация «Поколение добра». Она создала инициативную группу «Тыл — фронту!», куда вошли школьники и взрослые односельчане. Команда плетёт маскировочные сети, делает блиндажные свечи, тактические повязки и браслеты из паракорда. С декабря 2022 года волонтёры передали бойцам свыше 10 тысяч вещей.

Жительница Октябрьского района Ольга Юрьевна Антонова — финалист в категории «Личность», номинация «Наставник года». После начала специальной военной операции она сплотила «серебряных» добровольцев и активных жителей района: волонтёры организуют благотворительные концерты, шьют постельное бельё для бойцов, делают окопные свечи и мешки для пороха. За время её наставнической деятельности обучено 10 волонтёров-кураторов, ещё 10 человек стали наставниками в образовательных организациях, 5 подростков сняты с профилактического учёта.

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что двое жителей региона вышли в финал международной премии «#МыВместе», которая уже пять лет объединяет неравнодушных граждан. По итогам работы оргкомитета объявлены 90 финалистов, среди них — представители Югры.

