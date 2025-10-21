В Югре продолжается работа по выявлению и выдворению нелегальных мигрантов

В Югре продолжается масштабная операция по контролю за соблюдением миграционного законодательства. За последнюю неделю сотрудники полиции проверили строительные площадки, торговые объекты, промышленные зоны, складские помещения и другие места возможного трудоустройства иностранных граждан, сообщает окружное МВД.

По итогам рейдов составлено 688 административных протоколов, из которых 326 — за нарушение порядка въезда, выезда и пребывания на территории России. Кроме того, выявлено 98 нарушений в сфере трудовых отношений.

В Сургуте полицейские зафиксировали 132 нарушения миграционного законодательства, по итогам рассмотрения дел 59 иностранных граждан выдворены за пределы страны. В Нижневартовске проведённые проверки привели к составлению 153 административных протоколов, из них 14 — за незаконную трудовую деятельность.

В ходе оперативных мероприятий также выявлено 32 факта фиктивной постановки на миграционный учёт, один факт изготовления поддельных документов и четыре случая незаконного пересечения государственной границы России.

В Когалыме возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ в отношении 40-летней местной жительницы, которая незаконно зарегистрировала в своей квартире троих иностранных граждан без намерения предоставить им жильё.

С начала проведения операции в округе принято 268 решений об административном выдворении, из них 242 — с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан в Сургуте. Ещё 26 нарушителей обязаны покинуть страну самостоятельно под контролем полиции. Всем нарушителям будет установлен запрет на въезд в Россию сроком от пяти до десяти лет.