Эксперты подсчитали, что Югра за полгода недобрала 17 млрд рублей по налогу на прибыль

Югра вошла в число регионов, потерявших в налоге на прибыль

Эксперты подсчитали, что Югра за полгода недобрала 17 млрд рублей по налогу на прибыль
Фото pixabay.com

Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в число регионов, где в 2025 году отмечено одно из самых значительных сокращений поступлений по налогу на прибыль. По данным рейтингового агентства АКРА, за январь–июль выпадающие доходы округа составили порядка 17 млрд рублей. Схожая ситуация сложилась и в Ямало-Ненецком автономном округе, а в Тюменской области снижение составило 30 млрд рублей.

Налог на прибыль вместе с НДФЛ является базой региональных бюджетов. В целом по стране поступления налога сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 2,1 трлн рублей. Годом ранее падение было более глубоким — на 15%. Наибольшее снижение в относительном выражении зафиксировано в Коми (-49%), Оренбургской области (-40%) и Ингушетии (-37%).

Сокращение доходов напрямую сказалось и на параметрах окружного бюджета. На прошлой неделе Дума Югры поддержала закон о его корректировке: доходная часть на 2025 год уменьшена на 518,8 млн рублей, расходная — на 13,8 млрд. Таким образом, дефицит бюджета снижен более чем на 13 млрд рублей.


Сегодня в 14:25, просмотров: 156, комментариев: 0
