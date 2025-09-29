16+
​В Югре семимесячная девочка утонула в ванной: следователи начали проверку

В Югре возбуждено уголовное дело после гибели семимесячной девочки

​В Югре семимесячная девочка утонула в ванной: следователи начали проверку
Фото: ru.freepik.com

В Ханты-Мансийске следователи выясняют обстоятельства гибели семимесячного ребенка. Трагедия произошла 27 сентября − младенец утонул во время купания в ванной, сообщает СК России по ХМАО.

«По предварительным данным следствия, во время купания семимесячной дочери в ванной мать оставила ребенка на некоторое время одного. Вернувшись, женщина обнаружила дочь без признаков жизни», − говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет обратился к родителям с напоминанием: безопасность ребенка − это, прежде всего, ответственность взрослых. Нельзя оставлять малышей без присмотра даже на короткое время. Также не рекомендуется поручать уход за грудными детьми другим детям или пожилым людям. Домашняя обстановка должна быть максимально безопасной.


Сегодня в 16:07
