16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6069   EUR  98,1542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре на пожарах погибли трое детей с начала года

В ХМАО снизилось число пожаров, но выросла смертность

​В Югре на пожарах погибли трое детей с начала года
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре подвели итоги пожаров за восемь месяцев 2025 года. С января по август в округе произошло 1 253 возгорания. Погибли 31 человек, среди них трое детей. Еще 44 человека получили травмы. Ущерб составил почти 99 миллионов рублей, сообщили в МЧС России по ХМАО.

По сравнению с прошлым годом пожаров стало меньше на 9%, но погибших, наоборот, больше − почти на 15%. Особенно тревожно, что число погибших детей также выросло вдвое.

Больше половины всех возгораний − 51,9% − произошли в жилом секторе. Чаще всего горели дома (297 случаев), также зафиксированы пожары в банях и саунах (20,6%) и садовых домах (16,7%). Еще 11,6% пожаров пришлись на транспорт, 16,7% − на открытые территории.

Главные причины возгораний в жилье − нарушения при эксплуатации электрооборудования (53,6%), неосторожное обращение с огнем (22,6%) и неисправные печи и дымоходы (14,3%).

Огнеборцы напоминают: не перегружайте электросети, проверяйте исправность проводки, печей и дымоходов, не оставляйте детей без присмотра и отключайте приборы, уходя из дома. Установите пожарный извещатель и храните подальше от тепла легковоспламеняющиеся предметы. В экстренной ситуации звоните по номерам 101 или 112.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:20, просмотров: 54, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сенатор от Югры Наталья Комарова остается в Совете Федерации 720
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 715
  3. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 675
  4. Югорчане могут предложить свои варианты названия для второго моста через Обь в районе Сургута 623
  5. Разрешения на строительство в России станут электронными. Даже для частных домов 619
  6. В краеведческом музее расскажут историю православия в Сургуте 582
  7. ​В Сургуте у 700 детей выявили эпилепсию с начала года 576
  8. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 553
  9. В Тюмени решили сохранить свой «Строитель», находящийся в плачевном состоянии 550
  10. Очень небольшое количество югорчан опасаются увольнений 543
  1. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 3095
  2. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2594
  3. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2316
  4. ​Поезда Сургут-Москва и Сургут-Екатеринбург оснастят новыми вагонами 2247
  5. ​Жители Сургутского района «избавились» от крематория для животных. Но причина запаха, похоже, была не там 2213
  6. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2164
  7. ​В Сургутском районе открыли большой веревочный парк 2158
  8. ​Комедия с интригой 2156
  9. ​137 миллионов на автобусы − зря? В Сургуте ищут замену школьным маршрутам 2061
  10. За полтора года СПОПАТ сильно прибавил в качестве работы, но это была не реформа, а хоть какое-то приведение предприятия в бухгалтерский порядок 1944
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 8153
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 7873
  3. ​Опасные интернет-тренды 6919
  4. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 6901
  5. Честная пятидневка 6184
  6. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 5742
  7. ​Дикая Бара 5375
  8. С шашкой – за парту 4951
  9. ​Радость победы и горечь потерь 4857
  10. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4693

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика