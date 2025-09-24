16+
В Югре завершили капремонт дороги к деревне, популярной у туристов

В Югре завершен капремонт дороги к деревне Шапша

В Югре завершили капремонт дороги к деревне, популярной у туристов
Фото t.me/depdorhos

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершён капитальный ремонт подъездной дороги к деревне Шапша. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватили участок протяжённостью 10,9 км.

Дорога к Шапше востребована не только местными жителями, но и туристами, посещающими достопримечательности центральной части региона. В их числе – эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище» и старинная церковь святого преподобного Евфимия Великого, считающаяся одной из значимых религиозных построек Югры.

Ремонтные работы начались в прошлом году и включали фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из щебня площадью свыше 7,6 тыс. кв. м и укладку нижнего слоя из асфальтобетона площадью более 3,9 тыс. кв. м. В общей сложности дорожники уложили 78,1 тыс. кв. м верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона марки ЩМА-16, отличающегося высокой устойчивостью к нагрузкам и долговечностью.

Кроме того, были выполнены планировка откосов и укрепление обочин, смонтированы 19 водопропускных труб для отвода талых и паводковых вод. Заменено барьерное ограждение, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком.

Качество проведённых работ подтвердили специалисты лаборатории: они проверили физико-механические свойства асфальтобетона, плотность слоёв и их водопроницаемость. Эти исследования необходимы для объективной оценки надёжности дорожного покрытия.

Перед вводом объекта в эксплуатацию дорогу осмотрит приёмочная комиссия, которая даст заключение о соответствии выполненных работ нормативным требованиям. Завершение ремонта повысит безопасность движения и улучшит транспортную доступность деревни Шапша и расположенных рядом туристических объектов.


24 сентября в 14:49, просмотров: 917, комментариев: 0
