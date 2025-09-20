История и обществознание стали самыми популярными направлениями среди школьников и студентов Югры

Югорчане стали активнее обращаться к услугам репетиторов по школьным и вузовским дисциплинам. С мая 2025 года спрос на занятия по истории вырос более чем в два раза, а на обществознание ‒ на 27%, сообщили специалисты «Авито».

Аналитики отмечают, что рост интереса связан с подготовкой к экзаменам и стремлением жителей региона лучше разбираться в социальных и гуманитарных вопросах.

Занятия по обществознанию востребованы у школьников и студентов, которые выбирают юридические и гуманитарные направления. Тенденция указывает на желание молодежи развивать критическое мышление и повышать уровень знаний в общественной сфере.

Стоимость одного занятия с репетитором в ХМАО в среднем начинается от 700 рублей.