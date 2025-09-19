Банк России рассказал, что подешевело в Югре, а что снова выросло в цене

В ХМАО в августе цены в среднем снизились на 0,74%. Это помогло замедлить годовую инфляцию до 6,89% − она оказалась ниже, чем в целом по России (8,14%). Такие данные опубликовал Банк России со ссылкой на Росстат.

Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. Сыграл сезонный фактор − на прилавки массово поступила продукция нового урожая. Особенно упали в цене так называемый «борщевой» набор: капуста, свекла, картофель, морковь и лук, а также томаты. За год плодоовощная продукция в регионе в целом подешевела почти на 6%.

Также в августе снизились цены на мясные полуфабрикаты − сосиски, сардельки, пельмени, равиоли и вареные колбасы. Это связано с ростом предложения как от местных, так и от иногородних производителей. Однако в годовом выражении мясо все еще дорожает − плюс 8,74%.

Зато молочная продукция продолжает бить ценовые рекорды. Из-за роста затрат производителей (упаковка, логистика, коммуналка, зарплаты) в августе подорожали как молоко, так и сливочное масло. За год цены на молочную продукцию выросли на 18,5%, на масло и жиры − почти на 10%.

Некоторые товары и услуги, наоборот, пошли вверх из-за ослабления рубля. В частности, подорожали смартфоны и компьютеры, хотя по сравнению с прошлым годом они стали дешевле.

На фоне роста оптовых цен и ремонта НПЗ в регионе подорожало моторное топливо: в августе рост продолжился, а за год бензин и дизель прибавили в цене более 12%.

При этом снизились цены на:

услуги пассажирского транспорта (авиа- и ж/д-перевозки),

телекоммуникационные услуги (некоторые сотовые операторы снизили тарифы),

чистящие и моющие средства,

инструменты и оборудование.

А вот медицинские и бытовые услуги, наоборот, стали дороже. Пациенты и клиенты почувствовали это на себе − подорожали УЗИ, лечение зубов, установка пластиковых окон и организация мероприятий.