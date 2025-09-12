В Югре завершены все приготовления к единому дню голосования — 2025

В Югре завершена подготовка к Единому дню голосования, который состоится 14 сентября. В этот день в 8:00 на территории округа откроются 104 избирательных участка, где жители смогут выбрать депутатов и глав муниципалитетов.

В этом году в регионе проходят 13 избирательных кампаний. Югорчанам предстоит избрать депутатов представительных органов в городах Покачи, Радужный и Мегион, Белоярском районе и городском поселении Советский. Также состоятся выборы глав в городских и сельских поселениях Сорум (Белоярский район), Малый Атлым (Октябрьский район), Леуши и Мулымья (Кондинский район), Советский (Советский район), Барсово и Сытомино (Сургутский район). Кроме того, в поселении Куминский Кондинского района пройдут дополнительные выборы в совет депутатов.

Принять участие в голосовании смогут более 128 тысяч избирателей. По итогам кампаний планируется замещение 91 депутатского мандата и избрание 7 глав поселений.

Организацией процесса займутся 946 членов участковых избирательных комиссий. За прозрачностью и честностью выборов будут следить 642 наблюдателя, из которых 320 — общественные. Освещать ход голосования и подсчёт бюллетеней будут 69 журналистов из 13 средств массовой информации округа.

Особое внимание уделено безопасности и сохранности голосов избирателей. Бюллетени, заполненные досрочно, помещаются в опечатанные конверты в присутствии наблюдателей, которые затем хранятся в сейфах под охраной полиции и видеонаблюдением. Перед началом голосования 14 сентября, до открытия участков, конверты будут вскрыты, а бюллетени опущены в стационарные ящики. Таким образом обеспечивается полный учёт голосов граждан, проголосовавших досрочно.