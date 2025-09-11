16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2
Логотип Сиапресс
USD  85,6647   EUR  99,7367  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В окружной клинической больнице в Югре модернизируют «Гамма-нож», которым лечат опухоли мозга

В Югре обновляют аппарат «Гамма-нож», который позволяет лечить опухоли мозга

В окружной клинической больнице в Югре модернизируют «Гамма-нож», которым лечат опухоли мозга
Фото Депздрава Югры

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска проходит плановое техническое обновление уникального медицинского оборудования — аппарата «Гамма-нож». Ежегодно здесь получают лечение более 200 пациентов с опухолями головного мозга не только из Югры, но и из других регионов России.

На данный момент специалисты приступили к ключевому этапу — замене радиоактивных источников, обеспечивающих работу установки. Новые источники произведены в Канаде и будут установлены с соблюдением строжайших норм радиационной безопасности. Все работы выполняются сертифицированными специалистами под круглосуточным контролем собственной службы радиационной безопасности больницы. Завершить модернизацию планируется до конца 2025 года.

Обновление позволит значительно повысить эффективность лечения. Время процедуры сократится, что сделает её комфортнее для пациентов, а также увеличится пропускная способность центра — большее количество жителей региона сможет пройти терапию без длительного ожидания.

«Гамма-нож» применяется для высокоточного облучения опухолей мозга без хирургического вмешательства. Стереотаксическая рамка фиксируется на голове пациента, после чего аппарат направляет сотни тонких пучков радиации, сходящихся строго в зоне опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Воздействие разрушает патологические клетки, что приводит к уменьшению или полному исчезновению новообразования. Процедура проводится без общего наркоза и требует только местной анестезии при установке рамки.

К работе с пациентами привлечена мультидисциплинарная команда экспертов: врач-радиолог Сергей Князев, нейрохирург Андрей Екимов и медицинский физик Никита Асеев. Их совместные усилия обеспечивают высокий уровень безопасности и эффективности лечения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:22, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdR8d9G
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdR8d9G 
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На трассе «Сургут − Нижневартовск» столкнулись три автомобиля: пострадал один человек 356
  2. ​Сургутян зовут очистить берега водоемов от мусора – акция пройдет 19 сентября 347
  3. ​На уборку и содержание дорог Сургута направят 1,2 миллиарда рублей 320
  4. ​Не спрятаться за банкротством: как должники загоняют себя в финансовую ловушку 320
  5. ​На месторождении в Югре умер бурильщик, упав с шестиметровой высоты 307
  6. ​На проспекте Ленина в Сургуте обновили двор по инициативе жителей 305
  7. ​Почти 46% жителей ХМАО признались, что ищут подработку этой осенью 304
  8. ​Промывки, подготовка к отопительному сезону и перерасчеты: что происходит с водой в Сургуте 268
  9. ​Жители Югры ставят рекорды: накопления в Сбере за год выросли на четверть 265
  10. ​В Югре за год выявили 700 случаев рака груди – смертность снизилась на четверть 250
  1. ​Смертельное ДТП под Сургутом: водитель легковушки выехал на встречку 2198
  2. ​​В Сургуте женщина сбила пятилетнюю девочку на глаза матери. Ребенок получил тяжелые травмы 2149
  3. Часть онлайн-сервисов в России будут доступны даже во время отключения мобильного интернета 2116
  4. Вечером над Югрой взойдет «кровавая Луна» 2072
  5. Пятидневка в школах сегодня — идея сама по себе хорошая, но в Сургуте абсолютно нереализуемая 2059
  6. ​Тарас Скворцов: Для развития прорывных технологий в России нужен отдельный всеобъемлющий закон о венчурных инвестициях 1937
  7. Уровень базирующихся в Югре корпораций и спорта, который они бы могли поддерживать, совершенно несопоставим 1932
  8. ​Поздравляем Людмилу Захарову с 75-летием! 1911
  9. ​Belgee в России бьет рекорды: уникальные условия для сургутян в «Восток Моторс» 1905
  10. ​Ханты-Мансийский НПФ рассказал о Программе долгосрочных сбережений на выставке-ярмарке «Товары земли Нефтеюганской» 1899
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 9016
  2. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 5744
  3. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 5716
  4. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 5674
  5. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 4316
  6. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 4308
  7. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 4232
  8. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 3933
  9. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 3924
  10. ​Они сияют ночью, скрывают звезды и прилетели с Марса? Все о серебристых облаках // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3879

последние комментарии читаемые комментируемые

