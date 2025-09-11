В Югре обновляют аппарат «Гамма-нож», который позволяет лечить опухоли мозга

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска проходит плановое техническое обновление уникального медицинского оборудования — аппарата «Гамма-нож». Ежегодно здесь получают лечение более 200 пациентов с опухолями головного мозга не только из Югры, но и из других регионов России.

На данный момент специалисты приступили к ключевому этапу — замене радиоактивных источников, обеспечивающих работу установки. Новые источники произведены в Канаде и будут установлены с соблюдением строжайших норм радиационной безопасности. Все работы выполняются сертифицированными специалистами под круглосуточным контролем собственной службы радиационной безопасности больницы. Завершить модернизацию планируется до конца 2025 года.

Обновление позволит значительно повысить эффективность лечения. Время процедуры сократится, что сделает её комфортнее для пациентов, а также увеличится пропускная способность центра — большее количество жителей региона сможет пройти терапию без длительного ожидания.

«Гамма-нож» применяется для высокоточного облучения опухолей мозга без хирургического вмешательства. Стереотаксическая рамка фиксируется на голове пациента, после чего аппарат направляет сотни тонких пучков радиации, сходящихся строго в зоне опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Воздействие разрушает патологические клетки, что приводит к уменьшению или полному исчезновению новообразования. Процедура проводится без общего наркоза и требует только местной анестезии при установке рамки.

К работе с пациентами привлечена мультидисциплинарная команда экспертов: врач-радиолог Сергей Князев, нейрохирург Андрей Екимов и медицинский физик Никита Асеев. Их совместные усилия обеспечивают высокий уровень безопасности и эффективности лечения.