В Нижневартовске произошло ДТП из-за нарушения безопасной дистанции

Накануне, 10 сентября, в Нижневартовске произошло ДТП с участием трех машин. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 13:00 на 213 км автодороги «Сургут − Нижневартовск», 43-летний водитель «Toyota Corolla», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до остановившегося автомобиля «Toyota Corolla», которого отбросило на стоящий впереди «Kia», − говорится в сообщении.

В результате 59-летний водитель Toyota Corolla получил травмы.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек пострадали, в том числе ребенок.