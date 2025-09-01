В Нефтеюганском районе нашли погибшего в лодке

В минувшие выходные в районе Усть-Балыкского месторождения в ХМАО очевидцы заметили лодку и тело мужчины недалеко от берега. На нем был спасательный жилет, но он не помог избежать трагедии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

«Вечером в районе Усть-Балыкского месторождения, в 20-30 метрах от берега, очевидцами обнаружены лодка и тело мужчины 1968 года рождения», − говорится в сообщении.

В МЧС России напоминают жителям Югры о правилах безопасности на воде:

– не выходите на воду в состоянии алкогольного опьянения;

– используйте только исправные плавсредства;

– надевайте спасательный жилет;

– избегайте одиночных выходов на воду, особенно в темное время суток.