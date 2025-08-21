16+
В Югре больше всех за работу конкурируют директора по персоналу, копирайтеры и редакторы

Названы самые конкурентные вакансии в Югре

В Югре больше всех за работу конкурируют директора по персоналу, копирайтеры и редакторы
Фото Freepik

Аналитики hh.ru изучили рынок труда в Ханты-Мансийском автономном округе и выяснили, какие профессии в июле пользовались наибольшим спросом среди соискателей. В некоторых сферах конкуренция достигала рекордных показателей — до 289 резюме на одну вакансию.

Максимальная конкуренция зафиксирована на должность руководителя отдела персонала: в регионе была открыта лишь одна вакансия, на которую претендовали сразу 289 кандидатов. Этот показатель в десятки раз превышает норму для рынка труда, где «здоровым уровнем» считается 4-7,9 резюме на вакансию.

На втором месте оказались профессии, связанные с текстами: копирайтеры, редакторы и корректоры. На единственное предложение о работе в этой сфере в Югре претендовали 288 специалистов.

В двадцатку самых конкурентных профессий вошли в основном творческие, ИТ- и управленческие направления. Среди них:

  • директор по персоналу (122 резюме на вакансию),
  • методист (117),
  • руководитель отдела логистики (101,7),
  • операционный директор (101),
  • бизнес-аналитик (86),
  • финансовый директор (84),
  • тестировщик (83,5),
  • казначей (81),
  • системный аналитик (79),
  • технический директор (79),
  • переводчик (78),
  • режиссёр, сценарист (77),
  • финансовый и инвестиционный аналитики (76),
  • директор по ИТ (69),
  • генеральный и исполнительный директор (64,8),
  • дизайнер, художник (64,7),
  • аналитик (64,4),
  • видеооператор и видеомонтажёр (64).

Примечательно, что в рейтинг не попали рабочие специальности — на них спрос и предложение остаются более сбалансированными.


Сегодня в 13:04
