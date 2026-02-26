В Нефтеюганске летом 2026 года начнется строительство «Первого городского парка» за счет частного инвестора

В Нефтеюганске летом 2026 года начнется строительство «Первого городского парка» — масштабной рекреационной зоны в 4-м микрорайоне. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

В публикации отмечается, что, несмотря на статус третьего по численности населения города Югры, в Нефтеюганске до сих пор не было единого центрального парка отдыха, а жители неоднократно просили создать полноценную зону для прогулок вместо разрозненных скверов. Новый объект назвали «Первым городским парком» — его планируют сделать главным общественным пространством, которое объединит разные поколения горожан.

Проект будет реализован за счет частного инвестора без привлечения бюджетных средств. Инвестор взял на себя проектирование и строительство. Эскиз и документация, как сообщается, уже согласованы, а земельный участок официально переведен в статус рекреационной зоны. Завершить строительство планируют к осени.

Территорию парка разделят на несколько функциональных зон. Для детей предусмотрят игровые площадки с разделением по возрастам — до 3 лет и от 3 до 12 лет. Для спорта и молодежи запланированы отдельный молодежный сектор, велобеговой маршрут, площадки для стрит-фитнеса, воркаута и командных игр. Для спокойного отдыха обещают тихие зеленые зоны в формате небольших садов с пешеходными дорожками, столами для игры в шахматы, беседками и современным освещением.