Экс-первый замглавы Нефтеюганска отозвал свой иск о восстановлении на работе

Нефтеюганский районный суд Югры прекратил производство по иску бывшего заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова к администрации города о восстановлении на работе. Как сообщил «КоммерсантЪ», до начала заседания Гусенков направил ходатайство об отказе от исковых требований.

В октябре 2025 года в отношении бывшего вице-мэра было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2023 году он содействовал передаче помещений сети аптек «Фармация» по заниженной стоимости.

Павел Гусенков был назначен заместителем главы Нефтеюганска в 2022 году. В декабре прошлого года его уволили в связи с утратой доверия. Членство Гусенкова в партии «Единая Россия» также было приостановлено.