По требованию прокуратуры прекращены полномочия депутата думы Нефтеюганска

Полномочия депутата думы города Нефтеюганска Константина Черных прекращены в связи с утратой доверия, сообщает прокуратура Югры. Ее сотрудники установили, что парламентарий представил неполные и недостоверные сведения о доходах от предпринимательской деятельности за 2021 год в размере свыше 8 млн рублей.

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия. Районный суд в удовлетворении требований отказал, после чего прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке. Суд ХМАО-Югры отменил решение суда первой инстанции. Полномочия депутата прекращены.

Кстати, это не первый подобный случай в Нефтеюганске. В августе 2025 года депутат думы этого города Александр Дудич так же лишился мандата за нарушения в подаче декларации за 2021 год, хотя сам он трактовал это как техническую ошибку.