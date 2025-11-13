В Нефтеюганске врачи спасли молодого парня с опасным ножевым ранением

В Нефтеюганской окружной клинической больнице спасли 19-летнего жителя с ножевым ранением бедра: была повреждена бедренная вена — один из крупнейших сосудов, травма которого ведёт к критической кровопотере за минуты. Инцидент произошёл 7 ноября на первом этаже торгового центра: молодой человек заступился за девушку и получил удар ножом, пишет канал «Здравоохранение Югры».

До прибытия скорой помощь оказал очевидец — фельдшер СМП Ильдар Яппаров, который оказался рядом во время прогулки с ребёнком. Он временно остановил кровотечение подручным средством — ремнём, что позволило выиграть время. Бригада интенсивной терапии скорой помощи прибыла через семь минут после приёма вызова в составе врача Геннадия Пастуха и фельдшеров Натальи Конидеевой и Павла Дрягина. Медики оценили состояние пострадавшего как крайне тяжёлое, провели противошоковые мероприятия и экстренно доставили его в стационар.

В приёмном отделении пациента уже ожидала дежурная команда хирургов. После краткого обследования его доставили в операционную. Операцию выполнила бригада под руководством Евгения Степулёва совместно с Василием Зубиком и Мухатобиком Муродовым: врачи остановили кровотечение и восстановили проходимость сосуда. В послеоперационном периоде пациент находился в реанимации; ему перелили более двух литров препаратов крови. На вторые сутки состояние стабилизировалось, и его перевели в хирургическое отделение.

«При таких ранениях решает каждая минута. Команда сработала чётко и слаженно — от первой помощи до операционной. Именно это позволило сохранить жизнь и конечность», — рассказала лечащий хирург Татьяна Ермолаева.

«Поступил почти без сознания, потерял много крови. Большое спасибо медикам — спасли меня, скоро буду бегать», — говорит пациент.