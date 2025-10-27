В Нефтеюганске столкнулись три авто, включая карету скорой помощи

В прошедшие выходные в Нефтеюганске на перекрестке улиц Гагарина и Набережной произошло ДТП с участием скорой помощи. 38-летний водитель автомобиля Луидор, двигаясь с включенными мигалками и сиреной, выехал на красный сигнал светофора, где в этот момент по зеленому ехала 31-летняя водитель Lexus. Она не уступила дорогу карете скорой помощи и столкнулась с ней, сообщили в ОМВД России по Нефтеюганску.

После столкновения машина скорой помощи перевернулась и задела еще один автомобиль ‒ Toyota.

«Водитель Луидора привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, водитель Lexus привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17, ч. 1 ст. 12.37, ст. 12.6 КоАП РФ, водитель Toyota по ч.1 ст. 12.37. По факту ДТП полицейскими возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадали два пассажира скорой помощи. Им оказали медицинскую помощь. По факту происшествия полиция проводит расследование.