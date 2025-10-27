В Нефтеюганске столкнулись три авто, включая карету скорой помощи

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9713   EUR  94,0820  

Новости

  • ​Красный свет, сирена и переворот: в Нефтеюганске произошло ДТП с участием скорой помощи

    ​Красный свет, сирена и переворот: в Нефтеюганске произошло ДТП с участием скорой помощи

    Сегодня в 12:00
    56 0
  • ​Когда ждать пенсии и пособия в ноябре: график выплат в Югре

    ​Когда ждать пенсии и пособия в ноябре: график выплат в Югре

    Сегодня в 10:38
    157 0
  • ​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности?

    ​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности?

    26 октября в 16:09
    737 2 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​В Сургуте ребенок оказался в задымленной квартире – его спасли пожарные

    ​В Сургуте ребенок оказался в задымленной квартире – его спасли пожарные

    26 октября в 15:03
    678 0
  • ​Более 180 пассажиров застряли в аэропорту Ханты-Мансийска из-за задержки рейса в Москву

    ​Более 180 пассажиров застряли в аэропорту Ханты-Мансийска из-за задержки рейса в Москву

    26 октября в 13:48
    701 0 
Сегодня в 12:00, просмотров: 60, комментариев: 0
  1. ​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности? 737
  2. ​Более 180 пассажиров застряли в аэропорту Ханты-Мансийска из-за задержки рейса в Москву 701
  3. ​В Сургуте ребенок оказался в задымленной квартире – его спасли пожарные 678
  4. ​На трассе Сургут – Нижневартовск насмерть сбили пешехода 672
  5. ​В Сургутском художественном музее пройдет «Ночь искусств» 641
  6. Суровые прогнозы Центробанка 590
  7. ​В России началась шестидневная рабочая неделя 163
  8. ​Когда ждать пенсии и пособия в ноябре: график выплат в Югре 157
  9. ​Красный свет, сирена и переворот: в Нефтеюганске произошло ДТП с участием скорой помощи 60
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 2360
  2. ​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю» 2253
  3. Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег 2136
  4. Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым 1759
  5. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 1749
  6. Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона 1737
  7. Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды 1732
  8. Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей 1720
  9. ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям 1698
  10. ​Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров 1670
  1. ​Где концерты, Зин? 12316
  2. Погуляем, поедим 9353
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6943
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6512
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5902
  6. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5533
  7. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5160
  8. ​​А под снегом – урожай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4915
  9. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4661
  10. ​Покоривший стихию 4283

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

