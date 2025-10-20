Против первого замглавы Нефтеюганска Павла Гусенкова возбудили уголовное дело

В Югре возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Нефтеюганска Павла Гусенкова. Чиновника обвиняет по статье 286 УК РФ − «превышение должностных полномочий», сообщают в региональном Следственном комитете.

«По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка. Оперативное сопровождение по делу осуществляется РУФСБ России по Тюменской области», − говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Ранее, напомним, в здании администрации Нефтеюганска прошли обыски.