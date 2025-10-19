В Нефтеюганске обыски связали с делом замглавы Павла Гусенкова

В администрации Нефтеюганска прошли обыски. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе городской администрации, отметив, что действия правоохранительных органов проходят в рамках действующего законодательства.

«Действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с действующим законодательством. Администрация города Нефтеюганска взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий. Органы местного самоуправления работают в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе администрации.

Следственные действия могут быть связаны с расследованием в отношении первого заместителя главы города Павла Гусенкова, уточняют Ura.ru и Baza. По их информации, его подозревают в превышении должностных полномочий, связывая возможное уголовное дело с продажей муниципальных активов без проведения аукциона – по заниженной стоимости.

Источник Ura.ru сообщил, что претензии к чиновнику касаются сделок по продаже имущества комбината питания, сети муниципальных аптек «Фармация» и других объектов. Обыски прошли не только в здании администрации, но и по месту жительства Гусенкова.

Павел Гусенков занимает пост первого заместителя главы Нефтеюганска с февраля 2022 года. Он был назначен на должность экс-мэром Эльвирой Бугай. В его ведении находятся юридическо-правовое управление, департамент по делам администрации, отдел записи актов гражданского состояния, отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами, а также отдел по обеспечению деятельности административной комиссии.

До прихода в мэрию Гусенков работал в органах внутренних дел, занимал должность межрайонного прокурора и возглавлял коммерческую организацию «Вис Север».