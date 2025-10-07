В Нефтеюганске задержана женщина, помогавшая незаконно легализоваться мигрантам

В Нефтеюганске полицейские задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в ОМВД России по городу Нефтеюганску.

По данным следствия, с октября 2022 года по сентябрь 2025 года женщина заключала фиктивные трудовые договоры с тремя иностранными гражданами, тем самым незаконно легализуя их пребывание на территории России. Фактически трудовую деятельность иностранцы не осуществляли.

За оформление документов подозреваемая ежемесячно получала по 6 тысяч рублей от каждого мигранта. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Фигурантке избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, что недавно МВД по Югре отчиталось о выдворении 150 незаконно пребывавших на территории России иностранных граждан. Для этого представители органов правопорядка организуют регулярные рейды.