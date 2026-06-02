Сургутяне обратили внимание на замену плитки на площади Советов

На площади Советов возле администрации Сургута начали менять тротуарную плитку. Внимание на это обратил читатель СИА-ПРЕСС Дмитрий Б., который усомнился в необходимости ремонта.

«На площади Советов возле администрации Сургута меняют плитку (хорошую на новую хорошую)», – сообщил он редакции.

Среди жителей появились слухи о дальнейшей судьбе демонтированной плитки. По словам читателя, существует версия, что ее могут передать подрядной организации для дальнейшего использования. Официальной информации об этом нет.

Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута с просьбой пояснить, по какой причине было принято решение о замене покрытия на площади Советов, в рамках какого контракта выполняются работы и что будет сделано со снятой плиткой. Также мы попросили подтвердить или опровергнуть информацию о ее возможной передаче подрядчику.

Напоминаем, ранее на затянувшееся благоустройство тротуара на улице Университетской пожаловалась читательница СИА-ПРЕСС. По ее словам, участок возле остановки «Россети» раскопали несколько месяцев назад, однако в последнее время работы здесь практически не ведутся, а пешеходам приходится искать обходные пути через газон.