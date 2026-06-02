От строительного забора к новой набережной: как меняется правый рукав Саймы

В Сургуте начался один из самых ожидаемых этапов городского благоустройства — преображение правого рукава Саймы в районе Дворца торжеств. Именно за этот объект жители активно голосовали в прошлом году, и теперь проект перешел из стадии обсуждения в практическую плоскость: на площадку уже вышла строительная техника, а привычные маршруты временно перекрыли ограждения. Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Для многих сургутян перемены начались с простого и понятного ощущения: любимая прогулочная территория оказалась за забором, пишет stribuna.ru. Однако, как подчеркивают в администрации, эта мера носит исключительно временный характер. Начальник отдела капитального ремонта управления капитального строительства Сургута Анна Селедкова объяснила, что ограждение установили на период производства работ, чтобы исключить передвижение людей в зоне стройки и обеспечить безопасность. После завершения всех этапов забор уберут, а движение по территории полностью откроют.

Проект реализуют в два этапа. Общая стоимость работ составляет около 60 миллионов рублей. Перед подрядчиком стоит не косметическая, а полноценная инженерная задача: сначала береговую линию укрепят габионами, затем поднимут уровень грунта и только после этого приступят к укладке асфальта и брусчатки. Заместитель директора МБУ Евгений Васюков пояснил, что габионы представляют собой прочные металлические сетчатые короба, которые заполняются крупным природным камнем. Такое решение одновременно защищает берег от размывания и сползания грунта, остается экологичным и хорошо вписывается в природный ландшафт.

После завершения этих работ территория заметно изменится и по функционалу. На набережной разделят потоки — здесь появятся отдельные пешеходная и велосипедная дорожки. Обновление затронет и мост: на нем полностью заменят площадку и установят новые инженерные сети. По сути, речь идет не о точечном ремонте, а о формировании нового общественного пространства, которое должно стать удобнее, безопаснее и современнее.

Отдельный акцент власти и подрядчик делают на материалах. Плитку для объекта везут из Тюмени — именно такой материал уже показал себя в экопарке «Сайма», где без заметных потерь перенес сургутскую зиму. Асфальт используют местный, сургутский. Светильники и малые архитектурные формы заказывают у производителей из разных регионов страны, но преимущественно из Уральского федерального округа. По информации заказчика, все материалы уже закуплены и находятся в производстве, поэтому рисков срыва поставок на объекте не ожидают.

Подрядчик к работам уже приступил. На площадке заняты около десяти человек и три единицы техники. Директор организации, выполняющей благоустройство, Дамир Садыков говорит, что на данном этапе этого объема вполне достаточно и работы идут по графику. При этом для компании проект не является первым опытом благоустройства подобных пространств: раньше она уже работала с парками, скверами, экотропами и набережными в других городах.

Особое внимание строители обещают уделить зеленому каркасу территории. Задача заключается не в том, чтобы «закатать» берег в жесткую городскую схему, а в том, чтобы аккуратно встроить новую инфраструктуру в существующий природный ландшафт. Дамир Садыков отметил, что по проекту заложен достаточно широкий строительный коридор, однако подрядчик сознательно старается работать в более узких границах, чтобы сохранить как можно больше деревьев. Убирать будут только ту поросль и кустарники, которые напрямую мешают прокладке дорожек. Если дерево не мешает работам, его оставят.

Есть и еще одна хорошая новость, связанная с проектом. В ходе заключения муниципальных контрактов городу удалось добиться экономии бюджетных средств. Как сообщила Анна Селедкова, эти деньги уже решили направить на дополнительную закупку современных скамеек для Ботанического сада. Там старые, отслужившие свой срок лавочки заменят на новые и более удобные.

Срок завершения благоустройства — конец лета. То есть уже этой осенью сургутяне смогут увидеть не стройплощадку, а новое прогулочное пространство: с ровными дорожками, выделенной полосой для велосипедистов, обновленным мостом и более удобной городской средой у воды.

Напомним, что в этом году в голосовании за будущие объекты благоустройства на территории Югры участвуют 62 территории из 21 муниципалитета Югры. Проголосовать могут жители старше 14 лет — на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, свой выбор уже сделали более 134 тысяч жителей региона. Как отметил глава округа, столь высокий интерес говорит о востребованности самого механизма голосования и о доверии к нему.