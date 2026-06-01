Объекты НТЦ стали главным источником роста незавершенного строительства в Сургуте

Объем незавершенного строительства в Сургуте за последние три года вырос более чем в два раза и достиг 11,8 млрд рублей. Такие данные приведены в заключении Контрольно-счетной палаты города, сообщает FAKTOLOGIA.com. На фоне роста числа долгостроев власти заявили, что пока не будут запускать новые крупные проекты и сосредоточатся на завершении уже начатых.

По информации КСП, на конец 2025 года объем незавершенного строительства составил 11,8 млрд рублей. Для сравнения: на начало 2023 года этот показатель находился на уровне 5 млрд рублей. Таким образом, за три года он увеличился на 134%. Только за 2025 год объем вырос еще на 1,1 млрд рублей, или на 10%.

В реестре незавершенного строительства сейчас числятся 87 объектов. Из них 25 были включены в список только в прошлом году.

Наиболее затратным объектом остается набережная протоки Кривуля в районе Научно-технологического центра. Общая стоимость проекта превышает 4 млрд рублей, из которых уже освоено 3,37 млрд. Сроки завершения работ переносились неоднократно, сейчас ввод объекта планируется осенью 2026 года.

Значительную часть незавершенного строительства составляют объекты инфраструктуры НТЦ. Среди них сети газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения. По нескольким объектам контракты с подрядчиками были расторгнуты из-за срыва сроков и необходимости поиска новых исполнителей.

Как ранее отмечала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова, именно объекты НТЦ сегодня дают основной прирост объема незавершенного строительства.

В список крупных строящихся объектов также вошли спортивный комплекс с искусственным льдом, проезд Мунарева, водовод на улице Мелик-Карамова, улицы 3 «З» и Киртбая, Восточная объездная дорога, а также инженерные сети для школы в микрорайоне 30А.

Кроме того, еще по 25 объектам уже разработана проектно-сметная документация, однако само строительство пока не начиналось. Среди таких проектов – школа в 38-м микрорайоне, городской культурный центр стоимостью более 4 млрд рублей, спортивное ядро в микрорайоне 35А, мототрасса на Заячьем острове, транспортные развязки и новые дороги.

Тему долгостроев обсудили депутаты Думы Сургута. Парламентарий Дмитрий Нечепуренко обратил внимание на большое количество проектов, которые годами остаются только на бумаге.

«Мы имеем большое количество проектов, но не имеем средств обеспечения строительства этих объектов. Какая политика у нас планируется на ближайшие годы?» – спросил депутат.

В ответ директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич заявил, что в ближайшее время администрация не планирует запускать новые крупные проекты.

«По поводу новых проектов, в ближайшее время мы планировать реализацию никаких не будем. Будем работать с тем, что у нас имеется на сегодняшний день, с теми проектами, которые у нас либо подвисли в части обеспечения финансированием, либо сталкивались с трудностями из-за недобросовестных подрядчиков», – пояснил он.

По словам чиновника, сейчас основная задача городских властей – завершить уже начатые проекты.

«Все те проекты, которые у нас есть и которые находятся в подвисшем состоянии, мы будем доводить до логического завершения. Новых проектов, пока мы не реализуем старые, планироваться не будет», – подчеркнул Иван Сорич.

Напомним, ранее депутаты Думы Сургута выяснили причины роста объема незавершенного строительства в городе. Тогда представители администрации сообщили, что значительную часть проблемных объектов составляет инфраструктура Научно-технологического центра, а в отношении ряда недобросовестных подрядчиков уже возбуждены уголовные дела.