В «Порту» расскажут историю советской архитектуры Сургута

Сургутянам расскажут, почему «Аврора», железнодорожный вокзал и ДК «Энергетик» считаются архитектурным наследием города. Лекция «Модернистское наследие Сургута: сохранить (нельзя) сносить» пройдет 30 мая в культурном центре «Порт». Ее проведет исследователь Центра урбанистики Тюменского государственного университета Артём Михалишин.

Встреча будет посвящена тому, как формировался облик Сургута в советские годы и какие здания того времени сегодня можно считать знаковыми для города.

«Мероприятие будет посвящено истории модернистских проектов Сургута, таких как ДК «Энергетик», комплекс зданий Ленинградского зонального научно-исследовательского института экспериментального проектирования, Сургутский железнодорожный вокзал, кинотеатр «Аврора», а также нереализованным проектам городского планирования Центрального административного округа. Будут представлены архивные документы, фотоальбомы, проекты детальных планировок и генеральные планы зданий, относящиеся к архитектурному стилю – модернизм», − передает «Порт».

Участники лекции узнают, кто проектировал город в 1960-1980-х годах, чем модернизм отличается от других архитектурных стилей и почему сегодня все чаще возникает вопрос: сохранять такие здания или сносить.

А после сургутяне смогут задать вопросы спикеру и обсудить судьбу известных городских объектов.

Мероприятие пройдет 30 мая в культурном центре «Порт». Начало в 17:00. Вход свободный.

Ранее в Сургуте прошла лекция «Сургут − город (без) истории?», посвященная тому, как формировался исторический образ города с 1960-х годов и почему сегодня он вновь рискует утратить свое наследие.

Руководитель проекта «Город из бетона: практики сохранения памятников советского модернизма в г. Сургуте» и тюменский историк Артём Михалишин рассказал в интервью СИА-ПРЕСС, зачем Сургуту нужна «сконструированная» история, можно ли спасти советский модернизм и как вовлечь жителей в переосмысление прошлого.