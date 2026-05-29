​Набережную правого рукава Саймы в Сургуте обновят за 60 млн рублей

Благоустройство части набережной правого рукава водохранилища Сайма в Сургуте завершат к сентябрю

​Набережную правого рукава Саймы в Сургуте обновят за 60 млн рублей
Фото: СИА-ПРЕСС, admsurgut.ru

В Сургуте начали благоустраивать набережную правого рукава водохранилища Сайма. Этот проект победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На территории появятся дорожно-тропиночная сеть, малые архитектурные формы, лавочки и урны, наружное освещение и видеонаблюдение. Работы ведутся по двум муниципальным контрактам, рассказала СИА-ПРЕСС начальник отдела капитального ремонта УКС Сургута Анна Селедкова.

«В этом году запланирована работа по благоустройству двух этапов набережной правого рукава реки Сайма. У нас заключено два муниципальных контракта в общей сложности около 60 миллионов рублей. Это все в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». К сентябрю мы закончим благоустройство данной территории»,− уточнила начальник отдела.

Напоминаем, ранее на голосование вынесли 2.1 и 2.2 части набережной со стороны СОКБ, а не участок ближе к СурГУ, который, по мнению некоторых горожан, более востребован. Заместитель директора МКУ Евгений Васюков пояснил, что дальнейшее развитие объекта будет зависеть от самих жителей.

«Работа будет идти поэтапно. После выставления на голосование и принятия жителями решения, что именно эти участки будут выбраны в качестве реализации, включат в бюджет, доведут средства, и мы будем реализовывать», − добавил спикер.

К работам уже приступила подрядная организация «Капиталдом». Директор компании Дамир Садыков сообщил, что на объекте работают около 10 человек и три единицы техники. При этом, подрядчик уверяет, что зелень при благоустройстве набережной постараются максимально сохранить.

«Мы сейчас делаем максимально узкий коридор, чтобы максимально сохранить зелень для жителей города. Также здесь планируется берегоукрепление − будут габионы, две дорожки: одна будет пешеходная из брусчатки, другая будет белая из асфальта. Будут две площадки, малые архитектурные формы, лавочки, урны и освещение», − поделился он.

Пользу нового маршрута для горожан отметила директор медицинского образования СурГУ, врач-трансфузиолог Сургутской окружной клинической больницы Елена Бубович.

«Для меня очень важно, что вокруг нашей больницы и на прилегающей территории парковой зоны построится сеть тропинок. Это не только комфортно для горожан и красиво, но самое главное − полезно. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый человек в норме в день должен проходить от пять до восьми тысяч шагов. Гиподинамия − это эпидемия 21 века, и я предлагаю начинать с самого малого − с ходьбы», − подчеркнула она.

Завершить благоустройство планируется к сентябрю текущего года. Вместе с тем, сэкономленные на муниципальных контрактах средства направят на обновление территории в Ботаническом саду. После этого обновление парка «За Саймой» будет практически завершено.

«Хочу добавить, что по итогам экономии, мы заключаем муниципальный контракт на дополнительный участок, который будет расположен в ботаническом саду с примыканием к проекту, то, что заявляли в прошлом году. И можно сказать, мы по большей части, практически всей Саймы, выполним замену асфальта», − дополнил Евгений Васюков.

Кстати, жители Сургута вновь выбирают общественные пространства, которые будут благоустроены в городе в 2027 году. Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды». На выбор горожанам предложены три территории: сквер Энергетиков, парковая зона в 37 микрорайоне и сквер в 32 микрорайоне.


