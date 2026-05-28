Полиция Сургута выявила более 40 сайтов с экстремистскими материалами

В Сургуте полицейские с начала 2026 года выявили более 40 интернет-ресурсов с материалами экстремистской и террористической направленности. Об этом сообщили в УМВД России по городу.

Правоохранители проводят постоянный мониторинг интернет-пространства, чтобы пресекать распространение противоправного контента. Все собранные материалы направили в Роскомнадзор для принятия мер по блокировке сайтов.

В полиции отмечают, что особую обеспокоенность вызывает интерес молодежи к таким интернет-площадкам. Из-за правовой неграмотности, неопытности или любопытства молодые люди могут быть вовлечены в противоправную деятельность.

Для профилактики сотрудники УМВД Сургута проводят беседы с подростками, читают лекции в образовательных учреждениях и отдельно работают с молодежью, которая активно пользуется социальными сетями.

Полиция напоминает, что публиковать, хранить и делать репосты аудио-, видео- и фотоматериалов сомнительного содержания опасно: они могут быть включены в федеральный список экстремистских материалов. За распространение такого контента предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Проверить материалы можно на официальном сайте Минюста России. В УМВД также предупреждают, что даже после удаления или блокировки публикации факт распространения могут установить по цифровым следам.

Жителей Сургута призывают быть внимательными в интернете и сообщать о подозрительных ресурсах в правоохранительные органы.