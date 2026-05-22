В Сургуте закупят оборудование для школ, обновят сквер и установят скамейки у «Мемориала Славы»

Депутаты Думы Сургута на внеочередном заседании согласовали десять новых наказов избирателей. Средства из городского бюджета направят на школы, детские сады, спортивные учреждения и благоустройство общественных пространств. Напомним, что в этом году финансирование наказов увеличили вдвое: теперь каждому депутату доступно по два миллиона рублей вместо одного.

Часть средств направят на оснащение образовательных учреждений. Так, в школе №5 появится интерактивная трибуна с сенсорным экраном, компьютером и встроенным микрофоном, а также новые рециркуляторы воздуха. В школе №15 обновят гардероб − закупят двухсторонние вешалки с полками для обуви. Для школы №19 приобретут концертные костюмы для учеников объединения «Хоровое пение».

В школе №22 модернизируют системы антитеррористической безопасности и закупят тепловизионную камеру. В лицее имени Хисматулина появятся новые диваны и металлодетекторы.

Средства также направят на обновление спортивных учреждений. Для школы олимпийского резерва «Югория» закупят мебель в раздевалки, а спортивная школа «Ермак» получит новое электронное табло.

Изменения коснутся и городских пространств. На территории «Мемориала Славы» установят 15 новых скамеек. Кроме того, в сквере на проспекте Первопроходцев в 25 микрорайоне появится наружное освещение.

В детском саду «Сибирячок» модернизируют уличную систему видеонаблюдения.

После заседания депутат Дина Биглова-Фатова напомнила, что средства наказов можно направлять только на нужды муниципальных учреждений и общественных пространств.

«В этом году мои наказы разделились на две части. Один миллион направлен в лицей имени Хисматулина. Приобретаем комфортную мебель для учеников. Второй – на благоустройство сквера возле Сургутской технологической школы. Маленькая зеленая зона, там сейчас нет освещения, не очень хорошо с благоустройством. И вот мы с депутатом Алексеем Кучиным направили по миллиону для того, чтобы это место привести в порядок. И там должен появиться световой объект, который, надеюсь, украсит это пространство», – рассказала народный избранник.

Ранее на 44-м заседании Думы Сургута депутаты уже утверждали наказы избирателей, направленные на поддержку образовательных и молодежных учреждений города. Тогда парламентарии согласовали восемь инициатив.

Средства направили на оснащение молодежно-подростковых клубов «Романтик», «Югра» и «Юный Геолог» учреждения «Вариант», а также на покупку пианино для детской музыкальной школы №3. Кроме того, финансирование получили детские сады «Лесная сказка» и «Мишутка». Для одного учреждения закупили пищеварочный котел, для другого − модульные диваны для холлов.

В школе №4 имени Золотухиной планировали установить новые туалетные кабинки, воздушную завесу, рециркуляторы воздуха и питьевые фонтанчики, а гимназия имени Салманова должна была получить новый микшерный пульт.