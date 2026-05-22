Сургутяне пожаловались на странное ограждение у воды в парке «За Саймой»

В парке «За Саймой» в Сургуте временные ограждения у воды закрепили скотчем. На это обратил внимание читатель СИА-ПРЕСС Кирилл Ф., приславший фотографии с места. На снимках видно, что доступ к одной из площадок у воды перекрыли серыми металлическими заборчиками. При этом конструкции зафиксированы обычным скотчем.

«На чем держится безопасность в парке на Сайме?» – написал сургутянин.

Судя по фотографиям, ограждение установили у деревянной площадки у воды. Однако никаких пояснений о причинах перекрытия рядом нет.

При этом место остается популярным у горожан, особенно у подростков. Несмотря на установленный рядом знак о запрете купания, жители нередко проводят время не только на набережной, но и в самой воде.

Так, например, на том же месте горожане отдыхали в 2024 году. Фото: СИА-ПРЕСС

Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута с просьбой пояснить, почему участок оказался перекрыт. Ответ будет опубликован позже.