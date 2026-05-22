В Сургуте на линию вышли 25 новых автобусов большого класса

С 1 мая на маршруты Сургута вышли 25 новых автобусов большого класса. Они уже работают на самых загруженных направлениях города — №18, 45, 47, 61, а также частично на маршруте №68. В городе продолжают обновлять автобусный парк для бесперебойной работы пассажирского транспорта. Новую технику закупили при поддержке правительства Югры и губернатора Руслана Кухарука. На обновление автопарка направили 437,5 млн рублей: 350 миллионов выделил округ, еще 87,5 миллиона составило софинансирование из городского бюджета.

Начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации города Рустам Гильманов отметил, что обновление идет планомерно, и это принципиально важно для устойчивой работы перевозчика: «Автобусы большого класса заменяют основные маршруты, где у нас традиционно фиксируется самый большой пассажиропоток. С учетом новых автобусов количество сходов стало гораздо меньше. Интервалы движения на основных маршрутах составляют 10 минут. Новые автобусы уже показали свою эффективность. Обновление подвижного состава положительно отражается на периодичности движения общественного транспорта».

Начальник отдела эксплуатации АО «СПОПАТ» Александр Мартынов пояснил, что новые автобусы — это газовые машины большого класса марки «НЕФАЗ», рассчитанные на 92 пассажира. По его словам, производитель доработал часть систем с учетом замечаний, возникших после эксплуатации предыдущих партий. «Завод-изготовитель доработал некоторые моменты, которые нас не устраивали в прошлом году. В частности, улучшили систему отопления: поставили дополнительный отопитель и дополнительный циркуляционный насос, чтобы быстрее прогонять жидкость через систему. Также установили дополнительное оборудование для улучшения работы кондиционирования», — рассказал он.

Именно эти доработки должны сделать эксплуатацию автобусов комфортнее и для водителей, и для пассажиров. Водитель Александр Одаренко, который уже работает на новой машине, похвалил приобретение: «Во-первых, система отопления лучше стала. Вот на данный момент вы находитесь в салоне — сейчас 23 градуса. Печки не включены. Одна батарея. Зимой это будет плюсом. Кабина удобная. Кондиционер лучше работает. Людям стало удобнее: сиденья помягче, а еще стало больше места для колясок. Меня все устраивает в этой машине».

Старую технику, на место которой закупают новые автобусы, предприятие будет постепенно выводить из эксплуатации. Речь идет в основном о машинах 2012-2015 годов выпуска, которые отработали на маршрутах более десяти лет. Решение о том, какие автобусы окончательно остановят, предприятие примет в ближайшее время. При этом в специалисты подчеркивают: острой одномоментной потребности в полной замене парка нет.

Обновление автопарка общественного транспорта продолжится. В 2027 году для Сургута собираются закупить еще 25 автобусов, средства на дальнейшее обновление предусмотрены и в 2028-м. Все новые закупки, как уточняют в транспортном предприятии, также будут касаться газовой техники, поскольку она заметно выгоднее с точки зрения топлива и эксплуатации. Таким образом, нынешний выход 25 новых автобусов на линию — это не разовая поставка, а очередной этап более широкой программы, от которой ждут главного: чтобы транспорт в Сургуте стал надежнее, а поездки для горожан — удобнее и спокойнее.

Справка СИА-ПРЕСС: В данный момент в будние дни на линию в Сургуте выходят 195 автобусов, из которых 106 принадлежат СПОПАТ, остальные обслуживают другие перевозчики.

