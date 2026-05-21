ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx реклама на siapress.ru
В споре между продюсером Андреем Разиным и вдовой певца Юрия Шатунова об авторстве песен (суд признал авторство за Шатуновым) вы на стороне:
​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 мая? // АФИША
Фото: Городской культурный центр / vk.com

23 мая

Выставка «Арт-Сургут'26»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В «Стерхе» открылся ежегодный масштабный проект ‒ «Арт-Сургут'26». Гости выставки увидят картины более 60 авторов из Сургута и Югры. Художники изобразили на полотнах пейзажи, городские зарисовки, цветочные натюрморты, а также портреты и арт-объекты.

Телефон для справок: 35-09-78 (доб. 306). Цена билета: от 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

Эта суббота в библиотеке посвящена Дню российской анимации. На информационном часе «Неподвижные декорации» посетители узнают о жизни и творчестве Александра Ширяева, одного из первых режиссеров кино- и мультипликационных фильмов. После состоится мастер-класс «Чашка вдохновения», где каждый создаст открытки с героями и цитатами из отечественной анимации в технике «Кофе-арт».

В течение дня каждый желающий сможет поучаствовать в игре «Совпадение найдено», в которой нужно определить общее между произведениями литературы и искусства.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Интерактивная экскурсия «Маленькая страна»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на интерактивную экскурсию по выставке «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство». Участники мероприятия смогут полюбоваться куклами из текстиля, дерева, папье-маше и фарфора.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям от четырех до шести лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослым ‒ 200 рублей. 6+

Арт-клуб «Музыка картин. Пиросмани»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Жители и гости Сургута услышат живую, колоритную грузинскую музыку струнного квартета, увидят на экране картины Пиросмани, а также познакомятся с историями про художника и его картины.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Выставка «Разговор с тишиной»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 17:00 до 20:00.

В «Порту» открывается выставка молодого российского художника-живописца из Санкт-Петербурга Полины Морозовой. В работах она передает свои состояние, настроение и размышления. Это наблюдения за жизнью, за городом, за людьми, которые ее окружают. В экспозиции представлены живопись и графика в оригинальной технике сухой кисти. На открытии посетителей ждет встреча с художницей, авторская экскурсия и музыкальная программа от коллектива «Cantus Benedictus».

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концерт «Живое наследие»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16. Время: 18:00.

В этот вечер Образцовый художественный коллектив Ансамбля русской народной песни и танца «Пересмешки» представят зрителям отчетный концерт «Живое наследие». Юные и взрослые артисты студии покажут, чему научились за этот год.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: 600 рублей. 0+

24 мая

Спектакль «Огневушка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00.

Детям и их родителям покажут спектакль «Огневушка», поставленный по мотивам волшебного сказа Павла Бажова, который вошел в его сборник «Малахитовая шкатулка». В центре истории ‒ маленькая лесная волшебница Огневушка-поскакушка, которая иногда является к уральским старателям у костра и танцем своим указывает места, где находится золото. Сказ учит тому, что как бы ни было тяжело, но человеку с чистым и любящим сердцем многое в жизнь откроется.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Аз да Буки, а потом и науки»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. Взрослые и дети вместе с виртуальной буквой «Аз» совершат увлекательное историческое путешествие, во время которого их ждет школа «книжного учения» и мастер-класс по письму на восковых дощечках.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Хореографический спектакль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка: Путь к роднику»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Ансамбль танца «Хохлома» и театральная студия «Календарь» подготовили для зрителей завораживающий спектакль с пластичными движениями и яркими костюмами про брата Иванушку и его сестру Аленушку. Это история о нежной любви, непоколебимой верности и несгибаемой силе духа.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Когда слова ‒ опора»

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: 13:00.

На мастер-классе под руководством психолога-игромастера Анастасии Бондаренко участники встречи соединят практику осознанного письма с мудростью народного слова, чтобы через письмо прикоснуться к культурному коду наших предков. Мастер-класс поможет снизить уровень стресса, лучше понять свои эмоции и мысли, выражая их через рукописный текст, а также развить осознанность и концентрацию с помощью письма.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход бесплатный. 18+

Мастер-класс «Цветущий май. Ночной сад»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

На мастер-классе участники попробуют себя в роли художника и нарисуют с помощью акриловых красок гортензию.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Спектакль-концерт «Вертинский»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

Горожан ждет спектакль-концерт о жизни Александра Вертинского, который будет переплетаться с его песнями. Зрители узнают переломные моменты в его жизни, где каждое событие меняет автора: потеря матери, эмигрантское одиночество, смерть друзей и любимых.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

